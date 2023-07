I carabinieri recuperano un'anfora del 500 Avanti Cristo

I carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno recuperato e consegnato al direttore regionale Musei del Veneto, Daniele Ferrara, un’anfora attica a figure nere, databile attorno al 500 a.C. e attribuibile al cosiddetto Gruppo di Leagros.

Con la denominazione Gruppo di Leagros si fa riferimento a un insieme di ceramografi attivi ad Atene, tra il 525 e il 500 a.C. Questi artigiani erano specializzati nella tecnica a figure nere, della quale rappresentano l’ultimo grande momento prima del definitivo sorpasso da parte della tecnica a figure rosse. Assieme all’hidria e al cratere, l’anfora è tra le forme predilette dal Gruppo di Leagros, al quale si attribuiscono vasi prevalentemente caratterizzati da figurazioni di carattere eroico, spesso tratte dai poemi omerici. I temi derivano generalmente dalle imprese di Eracle e dalla guerra di Troia. A parte un unicum in Turchia, tutti i ritrovamenti delle anfore del Gruppo di Leagros ricadono in primis in Italia, soprattutto nell’antica Etruria (luogo di destinazione commerciale), poi in Grecia, in particolar modo in Attica.

L’anfora recuperata presenta sul lato principale la raffigurazione di Apollo citaredo stante, tra due Muse. Il lato opposto ritrae al centro un guerriero stante, munito di elmo e scudo rotondo, fiancheggiato da due arcieri. Sul fondo esterno è presente un segno alfabetico (Σ) graffito post-cottura. Si tratta di un dettaglio raro, verosimilmente connesso alla fase di commercializzazione del prodotto. L’anfora è stata sequestrata nel settembre 2022 dai carabinieri Tpc di Venezia, nell’ambito dell’operazione internazionale Pandora VII. Nella ricostruzione a ritroso della storia del bene, è emerso che l’anfora era stata acquistata dall’ultimo detentore nel 2016 in un’asta londinese. Precedentemente apparteneva a una collezione privata belga, che nel 1935 fu data in deposito al Museo Reale di Arte e Storia di Bruxelles. Non sono invece stati individuati informazioni certe più antiche.