I carabinieri consegnano alla Soprintendenza 2 pregiati reperti archeologici

I carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale (Tpc) di Venezia hanno confiscato e consegnato oggi alla Soprintendenza un askos e un’anfora apuli, a parziale conclusione dell’indagine ‘Magna Grecia’, coordinata dalla procura di Roma. L’individuazione dei beni, provenienti da contesti archeologici italici, è avvenuta a seguito di specifici servizi di controllo del mercato dell’arte, finalizzati a prevenire e contrastare il commercio di beni culturali di provenienza illecita.

Un primo reperto è costituito da un askos apulo a figure rosse, datato tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. La forma della ceramica richiama un’anatra stilizzata, la cui testa è costituita dal bocchello del recipiente, e la coda da una testina decorativa dipinta in ocra. Il ‘lato A’ è decorato da una coppia di cavalieri su cavalli rampanti e affrontati. Il ‘lato B’ presenta la classica decorazione fitomorfa.

L'anfora apula a figure rosse con anse a nastro è databile invece alla metà del IV sec. a.C. La decorazione di un lato è costituita da 2 figure umane giustapposte, ai lati di un plinto sormontato da un’anfora. A sinistra un giovane nudo regge una coppa e una corona; a destra una giovane donna stringe una fascia decorata e un ramo. Sull'altro lato c'è una scena di conversazione tra due uomini ammantati, uno dei quali regge un bastone.

Entrambi i manufatti per classe ceramica, tipologia, produzione e dimensioni sono risultati essere, agli esami tecnico-scientifici effettuati, provenienti da contesti archeologici ubicati in territorio italiano. L’ottimo stato di conservazione degli oggetti suggerisce una verosimile provenienza da contesti funerari, come parti di corredo.

Le indagini

Le indagini sono state avviate nell’agosto 2021, mentre i beni venivano posti in vendita all’incanto da una casa d’aste romana. L’azione prettamente investigativa, in cui è stata di fondamentale importanza la “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, si è avvalsa di esami tecnici e storico-artistici effettuati dai funzionari archeologi della Soprintendenza per il Comune di Venezia e Laguna, che collabora strutturalmente con il nucleo Tpc di Venezia.

In particolare, gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di appurare che i reperti, oggetto di varie alienazioni che hanno interessato anche l’estero, non erano all’origine accompagnati dalla necessaria documentazione attestante la legittima proprietà. La normativa vigente, infatti, prevede sui beni archeologici italici una presunzione di appartenenza allo Stato. Oltre al recupero dei beni descritti, i carabinieri hanno denunciato all'autorità giudiziaria competente 8persone per il reato di "ricettazione di beni culturali".