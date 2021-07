Ancora una vittima in mare: 72enne muore annegato a Eraclea

L'uomo è entrato in acqua e si è ritrovato in balia delle onde

E' entrato in acqua nonostante fosse stata esposta la bandiera rossa. Il mare era particolarmente mosso. Si è ritrovato in balia delle onde e non è riuscito a tornare a riva. E' morto così, oggi pomeriggio, lunedì 26 luglio, un 72enne trevigiano nella spiaggia di Eraclea.

L'uomo, di Mogliano Veneto, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme alla compagna ed è entrato in acqua in un tratto di spiaggia libera, nei pressi dell'isola del Mort. Gli addetti al salvataggio della torretta più vicina, allertati dagli altri bagnanti, hanno raggiunto il 72enne e lo hanno riportato a riva, nel tentativo di salvargli la vita.

Sul posto sono arrivati anche gli operatori del Suem, che hanno proseguito le manovre di rianimazione ma, purtroppo, per il trevigiano non c'è stato niente da fare.