Anziana rischia di annegare, salvata dal bagnino

E' finita sott'acqua all'improvviso. Un bagnino, da lontano, ha notato che non risaliva e si è precipitato in suo soccorso. L'ha portata a riva ed è riuscito, così, a salvarla. E' stato fondamentale l'intervento di un addetto al salvataggio che martedì, intorno all'ora di pranzo, ha riportato a riva una donna ultraottantenne che si trovava in spiaggia a Cavallino Treporti.

La signora, secondo le testimonianze raccolte dalla guardia costiera di Jesolo, intervenuta sul posto, potrebbe essere rimasta vittima di un malore. Anche perchè si trovava vicino alla riva, dove l'acqua era profonda circa un metro. Gli addetti al salvataggio hanno chiamato il 118, che ha fatto atterrare sul posto un elicottero che ha poi trasportato l'anziana all'ospedale. La donna ha sempre continuato a respirare ma aveva perso conoscenza.