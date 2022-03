Dramma in casa di riposo, cade sulle scale con la carrozzina e perde la vita

Tragico incidente sabato mattina alla casa di riposo "Monumento ai caduti in guerra" di San Donà di Piave, in via San Francesco. Un'anziana di 94 anni, Rita Coppo, ha perso la vita cadendo dalle scale in sedia a rotelle. Sembra che la signora dovesse scendere al piano terra, prima delle 9, per andare a fare colazione come tutti gli altri ospiti, accompagnata dagli operatori. Ma ad un certo punto, mentre era in attesa vicino agli ascensori sulla carrozzina con cui si muoveva non potendo più camminare, si sarebbe allontanata proseguendo lungo un corridoio fino a raggiungere una porta di sicurezza.

Qui avrebbe spinto il maniglione anti panico aprendola e riuscendo ad attraversarla fino a trovarsi davanti a una rampa di scale, quelle di sicurezza della struttura di cui era ospite. Ed è allora che invece di fermarsi ha proseguito, forse voleva girarsi e tornare indietro, ed è finita catapultata sulle scale, precipitando ai primi scalini prima del pianerottolo. L'hanno trovata a terra con la sedia a rotelle, e hanno subito provato a soccorrerla con l'aiuto dei sanitari, ma per la donna non c'è stato nulla da fare, era deceduta. I rilievi all'Ipab di San Donà sono andati avanti per tutto il giorno, la polizia locale ha posto sotto sequestro la carrozzina e la cartella clinica della signora e ha sentito il personale della casa di riposo fino al pomeriggio, informando infine il pm di turno sull'accaduto. Avvisati i famigliari. La donna era mamma e anche nonna.