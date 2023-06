Con il deambulatore, anziana derubata in piazza

Voleva fare due passi fuori casa, nonostante le sue difficoltà di movimento, così una signora di 75 anni è uscita con il suo deambulatore e ha raggiunto piazza Mercato a Marghera. Aveva appeso la borsa nel dispositivo di sostegno ma da lì è sparita. Una festa amara quella del 2 giugno per l'anziana. Presa di mira nonostante la sua fragilità, e forse proprio per quello, è stata derubata in pieno centro e poi ha dovuto anche organizzarsi per andare a denunciare il furto.

A raccogliere la sua testimonianza hanno provveduto gli agenti del commissariato di Marghera ai quali la donna ha fatto l'elenco di tutti gli oggetti che custodiva e che le sono stati portati via. Oltre ai documenti, nella borsa c'erano il telefonino e il portafoglio con settanta euro all'interno. Un grande danno per una persona che, già fragile, sarà costretta dopo la denuncia ad attivarsi un nuovo telefono e forse, se non verranno ritrovati, a rifare i documenti. Sulle tracce del responsabile, la polizia userà probabilmente anche le telecamere per rivedere il momento del furto e provare a risalire all'autore del gesto. Naturalmente sulla querela peserà anche e soprattutto la disabilità dell'anziana.