Anziana derubata a casa da un falso operatore sanitario

Un'anziana di San Donà di Piave, nei giorni scorsi, è stata derubata da un falso operatore sanitario dell’Ulss4. La signora stava rientrando dal supermercato e, arrivata all'ingresso di casa, si è ritrovata davanti un uomo che si è qualificato come un addetto al controllo dei green pass per conto dell’azienda sanitaria. Il truffatore le ha chiesto di verificare sia il qr code, sia la documentazione sulle vaccinazioni anti covid effettuate dalla donna.

La signora ha recuperato i documenti ma, forse colta alla sprovvista e messa in confusione, ha inavvertitamente consegnato anche una busta con dei contanti. In pochi istanti lo sconosciuto si è dileguato con i soldi. Il fatto è poi stato denunciato alle forze dell'ordine.

L'Ulss 4, in una nota, informa la cittadinanza che «non è mai stata presa, e mai lo sarà, alcuna iniziativa del genere». La popolazione è invitata a diffidare di qualsiasi persona che si presenti a domicilio qualificandosi come operatore dell’Ulss. «Ogni attività domiciliare del nostro personale - scrive ancora l'azienda - viene svolta esclusivamente solo se richiesta preventivamente dal diretto interessato e in accordo con il medico di famiglia, o qualora la persona sia inclusa in un percorso dedicato di cura o assistenza domiciliare di cui vengono messi a conoscenza anche i familiari».