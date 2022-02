Anziana ferita in un'azienda agricola a Caorle

Un'anziana di 86 anni è rimasta ferita in un incidente sul lavoro avvenuto stamattina nell'azienda agricola di famiglia in via Villaviera, nel comune di Caorle. La donna sarebbe stata investita da un mezzo agricolo in corrispondenza di un capannone e avrebbe riportato gravi traumi alle gambe.

Il 118 ha inviato l'elicottero sul posto. Il personale sanitario ha soccorso la signora e l'ha caricata a bordo per trasportarla all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove l'anziana è adesso ricoverata, non in pericolo di vita. Sul punto dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per eseguire i rilievi del caso e verificare le circostanze dell'infortunio.