Anziana minacciata in casa e derubata

Una rapina in abitazione è andata a segno nella tarda serata di domenica in via Vasari a Spinea, zona Graspo d'Uva. La proprietaria, una signora ottantenne, ha trovato i ladri rientrando in casa. Due persone con i volti coperti l'hanno minacciata, ordinandole di consegnare loro soldi e preziosi. L'anziana ha raccontato che i malviventi avevano una pistola, ma è anche possibile che in realtà i due abbiano giocato d'astuzia e le abbiano fatto credere di avere un'arma che in realtà non c'era.

Fatto sta che a quel punto la donna ha ceduto alle minacce e consegnato ciò che aveva, 600 euro in contanti più alcune collane ed orecchini. I rapinatori, ottenuto ciò che volevano, se ne sono andati. La donna, scossa ma incolume, ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per avviare le indagini. Non sono stati rilevati segni di scasso, quindi è possibile che gli intrusi siano entrati da una finestra rimasta aperta. Le ricerche sono rese difficili dal fatto che l'abitazione si trova in un punto piuttosto isolato e senza telecamere.