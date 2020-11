Una donna anziana recuperata in via della Libertà e riaffidata al figlio

Intorno alle 8.30, mercoledì mattina, un automobilista si è accorto di una anziana signora che stava camminando lungo via della Libertà, a Mestre, all'altezza della Fincantieri. La donna stava passeggiando in un punto pericoloso, l'automobilista ha capito la situazione di rischio e si è fermato, facendola salire a bordo della propria auto. Dopodiché ha chiamato la polizia.

La donna, che ha 88 anni, è stata presa in consegna da una pattuglia che poi ha attivato le ricerche per risalire ai familiari. Si è scoperto così che l'anziana si era allontanata a piedi dalla sua abitazione, a Marghera, e aveva percorso 4 chilometri fino al punto in cui è stata ritrovata. A quel punto si era persa. La polizia l'ha riaffidata al figlio.