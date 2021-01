La polizia salva una donna anziana che si era smarrita

Era in evidente stato confusionale e sembrava volersi buttare in acqua. Gli agenti della questura di Venezia nella notte tra domenica e lunedì hanno messo in salvo una donna di 86 anni a Fondamenta Nove.

L’anziana ha riferito ai poliziotti di voler raggiungere Piazzale Roma per poi fare rientro a casa a Mira, ma in realtà la stessa vive oggi a Cannaregio accudita da un badante. Dopo molti tentativi, gli agenti sono riusciti a convincere la signora, molto infreddolita, a seguirli in pronto soccorso dove l’hanno accompagnata sotto braccio dall’imbarcadero e le hanno procurato una bevanda calda in attesa dei controlli medici. Il personale medico ha poi avvisato i servizi sociali e la donna è stata affidata alle cure del proprio badante.