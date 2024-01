Vaga in stato confusionale, la polizia di frontiera la riporta al sicuro

Nei giorni scorsi la pattuglia della polizia di frontiera di Venezia, in servizio di controllo, ha prestato assistenza un’anziana signora ultraottantenne nei pressi del varco di Porto Marghera. Il 27 dicembre scorso, infatti, la donna, priva di documenti e senza cellulare, si aggirava smarrita vicino all'impianto portuale. Gli agenti, una volta rintracciata, senza perdere tempo l'hanno tranquillizzata e accertandosi che stesse bene hanno cercato di aiutarla. La donna diceva di essersi smarrita e di non riuscire a ritrovare la strada di casa. I poliziotti si sono attivati e nonostante le poche informazioni ricevute dalla donna sono riusciti a individuare la località di residenza e a riportarla a casa dove ad accoglierla, sull’uscio della porta, c’era il marito che ha ringraziato gli agenti per averla ritrovata sana e salva. Un’altra vicenda a lieto fine grazie agli operatori della polizia di frontiera lagunare che hanno dato prova di grande senso di umanità e solidarietà.