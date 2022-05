Anziana truffata al bancomat: tre uomini le rubano 900 euro

Le telecamere di videosorveglianza comunale hanno permesso agli agenti di polizia locale di individuare tre malviventi, sospettati di aver ingannato un'anziana signora veneziana, sottraendole 930 euro dal conto corrente. Il presunto raggiro è stata perpetrato dai tre ai danni di una donna di 90 anni nella mattinata di ieri, alle 11.30 circa. La signora era intenta ad effettuare un prelievo bancomat a Venezia in Campo Santa Margherita. I presunti malfattori, secondo le immagini, le hanno sottratto la carta e con questa hanno prelevato a proprio favore dal suo conto.

Grazie alle telecamere del Comune, collegate alla sala operativa, i vigili hanno assistito all'avvicinamento dei sospettati alla donna, che camminava con l'ausilio di un carrello deambulatore. Gli uomini del servizio di sicurezza urbana, con l'aiuto dei familiari della vittima, sono dunque riusciti a risalire al loro percorso al seguito dell'anziana. Grazie un sistema di intelligenza artificiale della sala operativa è stato dunque possibile ricostruire i movimenti dei tre e individuarli nel pomeriggio in piazzale Roma, seduti ai tavoli esterni di un bar. In seguito a perquisizione, i sospettati sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di denaro, sottoposto a sequestro e restituito oggi alla legittima proprietaria. Uno dei tre, alla richiesta di documenti degli agenti, ha consegnato una carta d'identità contraffatta. Per questo motivo è stato tratto in arresto. L'uomo nel corso del rito è stato quindi condannato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione senza sospensione condizionale della pena.