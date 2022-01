Infarto per strada a Spinea, morto un anziano

Un uomo di 72 anni è morto a Spinea nella giornata di oggi, 5 gennaio, probabilmente a causa di un infarto. L'anziano, stando alle informazioni emerse, si trovava sulla pista ciclabile nella zona centrale della cittadina quando ha perso conoscenza ed è caduto a terra. I tentativi di soccorrerlo sono stati vani.

Sul posto, all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Alfieri, sono arrivati gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per i rilievi di rito. L'anziano era residente a Spinea.