Un anziano morto e una bambina soccorsa in acqua a Bibione

Giovedì mattina un 79enne ha perso la vita in spiaggia, negli stessi minuti una bambina tedesca ha ingerito acqua ed è stata portata via con l'elicottero. Guardia costiera sul posto

Un'altra tragedia sul litorale: nella tarda mattinata di oggi, 29 luglio, un uomo di 79 anni (C.D., residente a Cornaredo, in provincia di Milano) è morto sulla spiaggia di Bibione in seguito ad un probabile malore. L'anziano, che era in vacanza con la moglie, si trovava a pochi metri dalla riva quando è stato visto in difficoltà dagli altri bagnanti. In suo soccorso sono intervenuti i bagnini, coadiuvati poi dal personale sanitario, ma i tentativi di rianimazione sono stati vani. Le operazioni sono state coordinate dalla guardia costiera.

Negli stessi momenti, sempre nella zona centrale della spiaggia di Bibione, è stato lanciato l'allarme anche per una bambina tedesca di 9 anni che si trovava in acqua con il fratellino ed ha iniziato ad annaspare. È stata subito soccorsa, quindi caricata a bordo dell'elicottero del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Padova. Non si conoscono le sue condizioni, ma durante le operazioni la piccola è rimasta cosciente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.