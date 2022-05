Venezia, anziano si spara vicino a piazza San Marco

Un uomo anziano si è sparato nel pomeriggio di sabato in pieno centro a Venezia, in Calle Larga XXII Marzo, a poche centinaia di metri da piazza San Marco. Si tratta, in base alle prime informazioni emerse, di una persona del posto. Si è tolto la vita per strada, in uno dei punti più trafficati della città, visto da diversi passanti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia, che hanno recintato l'area e avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Sulla dinamica non ci sarebbero dubbi: avrebbe puntato la pistola contro se stesso ed esploso un colpo. L'arma, stando ai primi accertamenti delle forze dell'ordine, era regolarmente detenuta.