Vedono l'acqua correre da sotto la porta. Nessuna risposta: anziano trovato senza vita

I vicini di casa hanno visto l'acqua correre da sotto la porta dell'abitazione a fianco. Hanno bussato, suonato, chiamato a voce alta il nome dell'inquilino, ma senza ricevere risposta. È scattato l'allarme domenica pomeriggio, 6 giugno.

I vigili del fuoco e il Suem 118 accorsi sul posto, a Castello zona San Lio, hanno aperto la serratura dell'ingresso trovando all'interno un uomo, in bagno, che poi i sanitari hanno constatato essere privo di vita. È un signore di 85 anni che viveva da solo. Al momento sono in corso di accertamento le cause della morte. Al civico 5113 di Castello la polizia di Stato e la Scientifica hanno compiuto rilievi e accertamenti come disposto dal pubblico ministero di turno, per escludere motivi diversi dal decesso per malore o cause naturali.