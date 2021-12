Covid, aperte le prenotazioni per le vaccinazioni dei bambini

Alle 14 di oggi, lunedì 13 dicembre, aprono sul portale unico della Regione le prenotazioni per la vaccinazione anti-Covid dei bambini dai 5 agli 11 anni. L'annuncio è stato dato dal presidente della Regione, Luca Zaia, nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera.

Le prenotazioni si potranno effettuare per tutti i bambini che abbiano già compiuto i 5 anni di età, circa 300 mila in tutta la regione. «Si tratta di vaccinazioni volontarie, - ha spiegato Zaia - saranno i genitori a decidere o meno se vaccinare i figli. Con i 525 pediatri del Veneto, abbiamo deciso che le vaccinazioni si faranno o direttamente negli ambulatori pediatrici (in questo caso la vaccinazione sarà fissata direttamente dal pediatra). L'altra opzione, invece, è quella dedicare delle linee nei vax point delle Ulss, dove saranno i genitori a dover prenotare la vaccinazione in orari dedicati».