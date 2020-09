Nuova ordinanza della Regione: riaprono al pubblico stadi e impianti sportivi

Con una nuova ordinanza regionale, il governatore del Veneto Luca Zaia ha riaperto gli stadi per le competizioni federali dal 19 settembre fino al 3 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti da valutare in adeguamento all'evoluzione della situazione situazione epidemiologica. Da oggi, quindi, e per le prossime due settimane sarà possibile aprire al pubblico impianti sportivi al chiuso e all'aperto nei quali si possano preassegnare posti a sedere.

L'ordinanza del Veneto sugli stadi

La Regione ha fissato in 1000 il numero massimo di spettatori per manifestazioni all'aperto e 700 per quelle al chiuso. Vigerà sempre l'obbligo di mascherina al chiuso, mentre per le manifestazioni all'aperto sarà necessario indossare i presidi negli spostamenti, sia in ingresso che in uscita. I gestori degli impianti dovranno predisporre appositi varchi per permettere l'ingresso ordinato, onde evitare assembramenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello specifico: