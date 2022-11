A Gruaro inaugura il punto vendita Eurospar

È stato inaugurato questa mattina, con i rappresentanti delle istituzioni locali, l'Eurospar di Gruaro, che Aspiag Service (concessionaria del marchio per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia) ha recentemente rilevato in affitto di ramo d’azienda da Winner Supermercati, insieme ai punti vendita di Jesolo e San Donà di Piave. L’operazione consolida la rete di Aspiag che, in Veneto, raggiunge quota 162 punti vendita, di cui 87 diretti e 75 affiliati.

Situato in via Alcide De Gasperi 68, il nuovo Eurospar ha una superficie di vendita di 1689 metri quadri, dove trovano spazio i reparti di ortofrutta, pescheria, panetteria, gastronomia servita, oltre ad articoli tessili e per la casa. Fra le varie referenze food, il negozio valorizza le produzioni e le filiere regionali attraverso la presenza sugli scaffali di molti prodotti a marchio “Sapori del nostro territorio”. Il punto vendita, ubicato in una zona commerciale, dispone di un parcheggio con 250 posti auto ed è dotato di impianti a basso impatto ambientale, con illuminazione a led e un impianto fotovoltaico. Saranno impiegati 57 collaboratori, di cui 5 neo assunti e 52 precedentemente occupati nell’esercizio Winner. Sarà aperto con orario continuato dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 20.30.

«Con questa inaugurazione - ha commentato Patrizia Pituelli, direttore vendite canale Despar ed Eurospar - in continuità con il percorso già tracciato dall’insegna Winner Supermercati, vogliamo dare un ulteriore impulso allo sviluppo di un negozio che negli anni è diventato un punto di riferimento per la clientela, focalizzandoci sui nostri valori distintivi: vicinanza al cliente, qualità, convenienza e promozione dei prodotti a filiera corta del territorio. Abbiamo scelto inoltre, ancora una volta, di dare visibilità alle eccellenze del territorio e di sostenere quindi i produttori locali. Voglio poi rivolgere un pensiero e un ringraziamento in particolare ai 57 colleghi e colleghe con cui da oggi proseguiamo insieme un percorso di professionalità e impegno, e con cui sono sicura rafforzeremo il già importante legame con i clienti del negozio».