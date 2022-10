A Mestre apre un centro educativo che sostiene gli studenti con disturbi dell’apprendimento | VIDEO

Il nuovo centro educativo specialistico CSSA Edu è un progetto della Cooperativa Sociale Servizi Associati (CSSA) ed è situato in via Milano 65

È stato inaugurato ieri, mercoledì 5 ottobre, il nuovo centro educativo specialistico CSSA Edu che propone un'offerta altamente qualificata di servizi di sostegno allo studio rivolti soprattutto a scolari e studenti con disturbi dell’apprendimento.

Situato nel cuore di Mestre (precisamente in via Milano 65), il centro offre inoltre interventi psicoeducativi per studenti e famiglie, nonché laboratori di sviluppo delle competenze cognitive ed emotive. CSSA Edu sviluppa infatti la sua offerta all’interno di spazi appositamente studiati, con l’obiettivo di mettere a disposizione di ragazzi e famiglie un ambiente accogliente e favorevole al loro supporto.

CSSA Edu è un progetto sviluppato da CSSA – Cooperativa Sociale Servizi Associati (Spinea – VE), realtà formata da oltre 600 lavoratori e operativa in tutte le province del Veneto da oltre 36 anni nell’ambito di servizi sociali, sanitari e assistenziali.