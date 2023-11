Ponte della Libertà bloccato, varchi nella barriera New Jersey per risolvere

Al via il protocollo allo studio da primavera scorsa, dopo l'incendio del bus Atvo sul Ponte della Libertà, per la gestione delle emergenze sul manufatto che collega la terraferma al centro storico. Nel pomeriggio di mercoledì in Prefettura è stato sottoscritto l'accordo per la gestione degli interventi in emergenza in caso di stop prolungato della circolazione sul Ponte, al fine di scongiurare l’isolamento del centro storico. Il protocollo è stato definito attraverso una complessa attività, promossa dal prefetto Michele di Bari, e attuata con una serie di riunioni operative, che hanno visto il coinvolgimento delle forze di polizia, del comando dei vigili del fuoco, del comune, del Suem, della Rete Ferroviaria Italiana, di Veneto Strade e dei gestori dei servizi di trasporto pubblico Actv e Atvo.

L'accordo definisce le fasi operative da porre in essere nel momento in cui la circolazione sul Ponte della Libertà si blocca per più di due ore su una delle due carreggiate, e prevede l’apertura dei varchi nella barriera New Jersey consentendo il deflusso dei mezzi nella carreggiata rimasta scorrevole. I varchi erano stati allestiti diversi anni fa, a seguito di un grave incidente, ma finora non erano stati utilizzati a causa della complessità delle operazioni per procedere alla loro apertura. La prefettura ha svolto la necessaria attività di coordinamento, affinché venissero codificate e riportate puntualmente nel protocollo, le azioni sinergiche necessarie, con il coinvolgimento di polizia locale e dell'area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti del comune di Venezia, Veneto Strade e vigili del fuoco, per consentire una rapida apertura dei varchi e ridurre al minimo i disagi nella circolazione, favorendo, nel contempo, il celere intervento dei mezzi di soccorso.

Le procedure saranno utilizzate non solo in caso di incidenti stradali, ma anche per eventi di ordine pubblico o di protezione civile, valutati in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica o di Centro coordinamento soccorsi, nonché per i casi di emergenze stradali, valutati dal Comitato operativo per la viabilità. Soddisfazione è stata espressa dal prefetto che, nel ringraziare tutti i presenti, ha detto: «Le esigenze di mobilità e sicurezza su un asse viario come il Ponte della Libertà si avvertono in tutta la loro importanza, poiché si tratta dell’unica via d’accesso e d’uscita verso il centro storico di Venezia. Il protocollo sottoscritto in collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, che hanno messo a disposizione non solo risorse e mezzi, ma anche il know how necessario per definire procedimenti snelli ed efficaci, rappresenta uno strumento di riferimento fondamentale per fornire alla città di Venezia, a chi vi abita e vi lavora e ai tantissimi turisti, migliori condizioni in termini di sicurezza e di vivibilità, accrescendo la qualità della vita».