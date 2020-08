Appartamenti affittati a spacciatori irregolari: proprietaria denunciata

Concedeva due appartamenti in affitto a persone extracomunitarie, irregolari in Italia. Per questo G.L., una cinquantottennte di Jesolo, è stata denunciata dai carabinieri: secondo la ricostruzione dei militari della stazione locale, che hanno indagato assieme ai colleghi del Norm di San Donà, la donna «al fine di trarne un ingiusto profitto, ha dato in locazione due appartamenti ricavati all’interno della propria abitazione a tre cittadini extracomunitari, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, irregolari nel territorio nazionale».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per gli stranieri sono state avviate le procedure per l’espulsione, mentre i due appartamenti sono stati sequestrati. Inoltre, nel corso dell’operazione i carabinieri hanno trovato e sequestrato, in un corridoio dell'abitazione, un grammo di cocaina.