Appartamento in fiamme: vigili del fuoco portano fuori un disabile, ma muore poco dopo in ospedale

L'hanno trovato riverso a terra in cucina, con l'appartamento completamente invaso dal fumo. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, attorno alle 10.20, a Ballò di Mirano, per spegnere le fiamme divampate al secondo piano di un'abitazione di via Stazione. Una volta dentro hanno subito recuperato l'uomo che si trovava all'interno, disabile, affidandolo alle cure del Suem 118. I sanitari lo hanno stabilizzato e trasferito in ospedale, dove è deceduto poco dopo.

L'intervento dei soccorsi

I pompieri, 14 in tutto, sono intervenuti con due autopompe, un'autoscala e un'autobotte, dotati di autorespiratori, e dopo aver portato all'esterno l'uomo, hanno spento le fiamme, che avevano completamente bruciato un letto andidecubito in camera da letto. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici. Sul posto anche i carabinieri locali.