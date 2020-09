Appartamento inesistente a Jesolo: trevigiana truffata

Voleva trascorrere una settimana di ferie al mare, a Jesolo. Purtroppo questo desiderio è svanito a causa di due truffatori che avevano pubblicato un annuncio sul web in cui proponevano un appartamento per le vacanze sul litorale che, in realtà, non esisteva. A vivere questa disavventura è stata una 30enne che, dopo aver scoperto il raggiro, si è rivolta ai carabinieri di Asolo (Treviso).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo alcune settimane di indagini gli investigatori hanno identificato e denunciato per truffa un 69enne della provincia di Salerno e un 31enne della provincia di Napoli. I due campani hanno dapprima pubblicato in internet la proposta di affitto settimanale di un appartamento per le vacanze a Jesolo (con tanto di fotografie fasulle), quindi, una volta ottenuto il pagamento della somma di 560 euro su carta postepay, si sono resi irreperibili.