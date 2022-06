In dieci vivevano in un appartamento di 40 metri quadri

Al momento del blitz, dentro casa erano in otto, ma i letti erano dieci. Gli agenti della polizia di Jesolo hanno effettuato un controllo in un'abitazione privata del lido accertando che all'interno c'erano otto persone. Vivevano in appartamento di poco più di 40 metri quadri, che ne può ospitare tre più una occasionale.

Per il proprietario, locatore e locatario sono stati emessi verbali di 450 euro con l'obbligo di rientrare nei parametri abitativi entro tre giorni dalla notifica, pena il sequestro amministrativo dell'appartamento. Su un altro vano invece sono stati trovati diversi articoli, tra cui 300 rose, non giustificati, destinati probabilmente alla vendita abusiva sull'arenile e sulla zona a traffico limitato. Tutto il materiale è stato sequestrato come previsto dal regolamento di polizia urbana.