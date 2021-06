Gli rubano la bici elettrica, l'appello di un 53enne invalido: «Aiutatemi a ritrovarla»

Lla bicicletta elettrica, marca Lombardo, era il suo unico mezzo di trasporto, utilizzato per qualsiasi tipo di spostamento. Da quando l’aveva acquistata, un anno e mezzo fa con una spesa di poco superiore ai mille euro, era diventata indispensabile. La scorsa settimana, però, N.C., 53enne invalido residente a Dolo, è rimasto vittima di un furto.

Attorno alle 14 l’uomo si era recato all’ospedale del suo Comune per affrontare la consueta visita logopedica e aveva legato la bici alla rastrelliera che si trova di fronte alla portineria del nosocomio dolese. Durante l’ora passata all’interno dell’ospedale, i ladri hanno portato via il mezzo senza che nessuno vedesse nulla. Disperato, ha contattato i familiari per poi recarsi ai carabinieri a presentare denuncia. Non solo. Il fratello della vittima, già socio Adico, ha deciso di rivolgersi all’associazione per lanciare un appello sia alla cittadinanza che ai responsabili dell’ospedale.

«Tramite noi - spiega Carlo Garofolini, presidente di Adico - la famiglia spera che qualche cittadino possa aver visto in giro la bicicletta. Per questo abbiamo deciso di lanciare un appello. Chi avesse notizie, può contattare l’associazione dal lunedì al venerdì allo 041 5349637. Per quanto riguarda l’ospedale, - prosegue Garofolini - da quanto ci è stato detto, non è il primo furto che avviene davanti alla portineria, dove c’è la rastrelliera per le bici. Crediamo sia il caso di collocare una telecamera per scongiurare una volta per tutte le azioni dei male intenzionati».