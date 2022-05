«C'erano i suoi ultimi video, restituitemi il cellulare di Gianluca»

«Vi prego, restituitemi il cellulare di Gianluca. Dentro c'è il suo ultimo video in cui salutava tutti. Ce l'avevo sempre con me, perchè era come avere una parte di lui». È l'appello di Susanna, mamma di Gianluca Boscolo Bielo, e del papà Maurizio, che hanno subìto il furto del telefonino del figlio, morto lo scorso anno per un tumore raro all'età di 18 anni. In un video trasmesso anche dalla trasmissione “Chi l'ha visto?», insieme al parroco don Massimo la coppia chiede ai ladri la restituzione del dispositivo.

Susanna e Maurizio sono stati derubati del telefono di Gianluca e di un altro cellulare che avevano lasciato a bordo della loro auto, solo per pochi minuti. Conservavano e portavano sempre con loro quel telefonino perchè all'interno c'erano tutti i ricordi del figlio. «Quando era in ospedale, Gianluca ci mandava dei video - spiega la mamma -, era l'unico modo per tenerci in contatto durante l'emergenza Covid. Alla fine mi aveva detto "elimino il codice perchè fra poco non ci sarò più". Io ce l'avevo sempre con me, perchè era come avere una parte di lui. Vi prego, restituitemelo, voglio rivedere le sue immagini, le sue ultime parole. Potete tenervi tutto, ma ridatemi almeno quello».