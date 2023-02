Crisi delle Ipab, Cgil: «Posti letto vuoti, carenza di personale. A rischio l'assistenza»

«La crisi delle Ipab continua nel silenzio assordante della Regione». Daniele Giordano Cgil, Daniele Tronco Spi Cgil e Cristina Bastianello Fp Cgil commentano la notizia dell'aumemto delle rette. «Apprendiamo il caso della Mariutto di Mirano. Chiediamo al sindaco di aprire un tavolo per costruire la possibilità di evitare questo rincaro e non colpire le famiglie».

«L’annunciato consorzio Geras - continuano le sigle Cgil - di tre Ipab pubbliche (Mariutto di Mirano, Residenza Riviera di Dolo, Casson di Chioggia) non sembra avere un progetto di prospettiva se non la semplice riduzione del costo del lavoro che determinerà evidenti difficoltà a reclutare personale qualificato. Da settembre sollecitiamo tutte le forze politiche e istituzionali a prendere in carico il problema delle residenze per anziani e, tolta la manovra sull’Irap per un piccolo sollievo alle strutture pubbliche, nulla è stato fatto. Sono centinaia i posti letto vuoti nelle residenze, il solo Mariutto ne denuncia 54 che equivalgono a quasi 3.000 euro di mancate risorse al mese dalle impegnative e una minore assistenza alla comunità».

La carenza di personale è anche una conseguenza del taglio degli stipendi, commentano i sindacalisti. «In questa grave situazione di inerzia i cittadini stanno pagando le spese, le famiglie si trovano già a sostenere costi altissimi e questi aumenti, come abbiamo detto più volte, rischiano di compromettere definitivamente la possibilità di garantire una adeguata assistenza. «Lanciamo ancora una volta un appello a tutte le istituzioni - concludono Giordano, Tronco e Bastianello - per intervenire subito o rischiamo una vera e propria emergenza sociale».