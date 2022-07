Volantini "49.999", Venessia.com fa outing e attacca: «Venezia prostituta sfruttata»

«È arrivato il momento di fare outing. Sì, come molti hanno immaginato, siamo stati noi ad affiggere i volantini col numero 49.999 nelle settimane scorse in diverse parti della città. Il 49.999 è un numero simbolico col quale esterniamo al mondo la nostra preoccupazione per la prossima discesa sotto il limite "psicologico" (ma anche logistico) dei 50.000 abitanti a Venezia». Così il comitato "Venessia.com", che lancia una forte provocazione: «Venezia prostituta sfruttata, dobbiamo lottare per salvarla».

La città "paese"

Dice l'associazione, che da anni si batte a favore della residenzialità nella città lagunare: «sotto ai 50 mila residenti non è più possibile definirsi "città" nel senso più compiuto del termine. Venezia sta diventando, e non da oggi, qualcosa di diverso. Chi dice parco tematico, chi Disneyland, chi museo a cielo aperto. Nulla di tutto questo è più riferibile all'idea di "civitas". Ora di grande ci è rimasta la storia e nessuno ce la toglierà mai, ma il numero degli abitanti in continuo inarrestabile calo va verso livelli più consoni a quelli di una cittadina, oggi, di un paese domani».

L'appello

Lancia un appello Venessia.com. «Ci rivolgiamo al mondo e per farlo invitiamo la cittadinanza tutta e le associazioni civiche veneziane ad unirsi a noi in questa manifestazione di protesta e di preoccupazione per il futuro esponendo alla finestra il drappo con il "49.999". Chi non avrà modo e tempo di farsene uno potrà richiedercelo tramite i nostri canali social, lo regaliamo. Abbiamo anche le t-shirt per le quali chiediamo un libero contributo».

Manifestazioni storiche

«Quando siamo finiti sotto i 60.000 nel 2009 abbiamo fatto il "Funerale di Venezia" - ricordano Matteo Secchi e gli altri dell'associazione - evento che ha avuto una grande eco mediatica nel mondo. Oggi alla soglia dei 50.000 riteniamo sia dovere di ogni veneziano sensibilizzare l'opinione pubblica nazionale e internazionale sul dramma di una cittadinanza che si sta estinguendo».