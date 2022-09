I malati cronici ai politici in campagna elettorale: «Assurdo dimenticarsi di chi sta male»

L'associazione "Guerrieri Invisibili", nata lo scorso anno per sensibilizzare società e opinione pubblica sulle malattie croniche, lancia un appello forte alle forze politiche impegnate in campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. È la presidente e fondatrice, Micol Rossi, a lamentare la mancanza di interesse da parte di chi dovrà governare il Paese nei confronti di chi «vive sulla sua pelle la mancanza di vere politiche di supporto e sostegno per i malati».

L'appello alla politica

«È assurdo dimenticarsi di chi sta male e combatte ogni giorno tra mille difficoltà. - ricorda Rossi - Rendiamo visibile l’invisibile! Noi pazienti cronici siamo costretti a combattere non solo contro la nostra malattia, ma anche nei confronti di uno Stato che non ci tutela e non comprende le difficoltà di chi ogni giorno ha a che fare con le terapie, con i segni della malattia che spesso non permette di alzarci dal letto». L'associazione lamenta anche le difficoltà sul lavoro, «dove in molti casi veniamo discriminati o esclusi perché "non performanti" o costretti a diverse assenze mensili per visite o esami in "day hospital"».

Rossi si rivolge direttamente alle forze politiche: «Durante questa fase di campagna e promesse elettorali sentiamo parlare di tutela delle famiglie, degli anziani, dei lavoratori, dei bambini, dell’istruzione, ma pochissimo di malattie croniche e invalidanti come se non fossero una priorità. Sembra che chi ci governa non se ne accorga. Molto spesso - prosegue - a soffrire di queste malattie croniche ed invalidanti sono giovani e giovanissimi: ragazzi che frequentano la scuola o l’università e si trovano a non avere le giuste tutele. Così come sul lavoro».