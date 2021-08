Vaccinazione, nuovo appello a insegnanti e studenti

Ulss 3 e Ufficio scolastico regionale fianco a fianco per garantire un avvio in sicurezza per il prossimo anno scolastico

Agosto sarà il mese decisivo per permettere al prossimo anno scolastico di cominciare in sicurezza. Lo sottolineano insieme, con un appello alla vaccinazione diretto a insegnanti, operatori e studenti, l'Ulss 3 e l’Ufficio scolastico territoriale di Venezia. «Il mese di agosto, che tradizionalmente per il mondo della scuola è un mese di pausa - sottolinea Mirella Nappa dell’Ufficio Scolastico - quest'anno invece è un periodo cruciale: è nelle prossime settimane, infatti, che una vaccinazione estesa può costituirsi come il fondamento solido per il nuovo anno scolastico».

Dopo la campagna vaccinale dei mesi scorsi, alla quale il personale della scuola della provincia di Venezia ha aderito in maniera importante e significativa, «in questo mese di agosto si gioca la grande partita della responsabilità: aderire alla vaccinazione significa fare ciascuno il piccolo passo necessario ad una riapertura in sicurezza. E solo un'adesione estesa, in cui anche i pochi titubanti aderiscano e si vaccinino, ci permetterà di affrontare finalmente, dopo due anni complicatissimi, il nuovo ciclo che ci aspetta da settembre», ha concluso.

Le ha fatto eco Massimo Zuin, direttore sei servizi socio-sanitari: «L'Ulss 3 è di nuovo al fianco del comparto scolastico. - ha commentato - La collaborazione è sempre stata fruttuosa: con tempestività e ordine abbiamo affrontato la stagione dei test anti covid per gli insegnanti e il personale della scuola, così come con grande efficacia siamo passati insieme attraverso la fase dei tamponi di tracciamento nelle classi; ora la vaccinazione costituisce anche per questo comparto l'arma decisiva contro il virus».