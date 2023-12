L'appello di Zaia per il giorno del funerale: «Domani facciamo rumore per Giulia»

«Faccio un appello ai veneti: diamo un segnale durante le esequie di Giulia. Chi può abbassi la serranda, chi può spenga le luci alle 11, per 5, 10 minuti o anche per un'ora». A dirlo è il governatore Luca Zaia, che nel corso del punto stampa di questa mattina a Venezia ha parlato dei funerali di Giulia Cecchettin (in programma domani, martedì 5 dicembre, a Padova). «Suoniamo i clacson - ha aggiunto Zaia -, ognuno nel suo piccolo dia un segnale. Penso che questa vicenda rappresenti uno spartiacque, perché è l'acquisizione di una nuova coscienza rispetto a questo tema e perché non vogliamo che Giulia sia solo derubricata come 105^ vittima di femminicidio». Uno spartiacque «culturale nell'approccio, altrimenti andrà a finire che Giulia sarà dimenticata».

Ai funerali, che saranno celebrati nella basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, parteciperà anche una rappresentanza della giunta regionale. «Ho voluto subito dichiarare il lutto regionale per il giorno delle esequie - prosegue Zaia - e penso che la scelta vada nella direzione di confermare quanto la comunità sia stata colpita da questa vicenda». È «inimmaginabile» ciò che sta provando la famiglia per «l'orrore di quanto accaduto», un femminicidio che «ha avuto una risonanza così grande perché tutti i cittadini hanno potuto immedesimarsi in quel genitore, nella sorella e nel fratello minore. Abbiamo vissuto con ansia questa storia - aggiunge -. Abbiamo seguito per una settimana le vicende di Giulia e purtroppo non c'è stato un lieto fine».

Sul problema culturale della violenza di genere, per il presidente l'obiettivo è «scovare i trogloditi che pensano che la donna sia un essere inferiore. Eviterei - aggiunge - di dare una narrazione negativa in capo alle nuove generazioni. Certo è un problema che va affrontato». Un altro obiettivo è portare la violenza di genere su un piano collettivo, in modo da «identificare, come comunità, le menti malate, perché i dati sono sempre quelli: stalking, molestie digitali, violenze sessuali devono far partire campanelli d'allarme».

Con l'occasione il presidente ha riepilogato i dati del 2022 relativi alla violenza sulle donne. «Quest'anno abbiamo investito quasi 4 milioni per i centri antiviolenza», attraverso i quali «aiutiamo le donne alla riabilitazione, all'accompagnamento, al tema abitativo. Abbiamo 26 centri e sportelli antiviolenza e 28 case rifugio con 76 posti letto, dei quali 16 sono di totale anonimato, privi di indirizzo, per tutelare le famiglie e i minori. Il dato inquietante è che nel 2022 ci sono stati 6.009 accessi, 6.009 donne che hanno chiesto aiuto. Il 25% di queste è passata prima per il pronto soccorso, circa 1500. Il 36% di queste 1500 ha sporto denuncia. Fondamentalmente, una su 3 ha denunciato». Quindi «500 hanno denunciato, mille hanno preso le botte e non hanno avuto la forza di denunciare. Il 67% di chi non ha denunciato è composto da italiane con scolarizzazione media o alta. Usciamo dal retaggio legato alle straniere e alla segregazione, perché non è solo così». Infine, «il 55% di queste donne ha un lavoro».