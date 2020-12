Curva a Venezia in crescita, in Veneto Rt più alto d'Italia. Zaia: «Siamo preoccupati»

«I grafici confermano che siamo nella parte alta della curva di contagi e ricoveri. Se la tendenza è a scendere, tranne a Venezia, è vero che il covid ci ha abituati a cambiamenti repentini. Questo è il primo weekend dello shopping delle festività natalizie. Sarà lungo, perché durerà fino a martedì. Faccio un appello ai cittadini: non assembratevi». Con queste parole, il presidente della Regione Luca Zaia ha introdotto il punto stampa di oggi dalla sede della protezione civile di Marghera.

Il Veneto è stato confermato ieri in area gialla, nonostante sia la Regione con l'Rt attualmente più alto in Italia a 1,11. «Siamo passati da 1,22 a 1,11 e immagino il numero si limerà ancora, ma sta calando lentamente». Due sono le ragioni per questo dato, ha sottolineato Zaia: da una parte l'alto numero di tamponi effettuato, dall'altro la mancanza di distanziamento sociale. «Siamo fortemente preoccupati, - ha detto - perché adesso le curve dovrebbero virare. Il Veneto è zona gialla perché è virtuoso nei 21 parametri, ma oggi la pressione si sente. Con 3300 pazienti, non potrebbe essere diversamente».