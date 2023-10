Ok all'emendamento dehors, Costalonga: «Equilibrio fra gli interessi di tutti»

Notte di controlli interforze coordinati dalla questura in centro storico, mercoledì. Nel mirino della polizia del commissariato San Marco, dei carabinieri, della guardia di Finanza e del Nucleo attività produttive della polizia locale, i bar della movida per il contrasto a irregolarità amministrative e per accertare casi di movida molesta e violenta che disturbano la serenità dei residenti in tutta la città d'acqua. Annosa la questione del disturbo alla quiete nella città d'acqua, che ha portato a un'ordinanza sindacale durante l'estate per limitare l'orario di chiusura dei locali. E adesso c'è una nuova minaccia con l'approvazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia al ddl Concorrenza, che proroga al 31 dicembre 2024 le deroghe ai vincoli per l'installazione dei dehors. «È una cosa gravissima - commenta Fabrizio Coniglio, presidente del Coordinamento nazionale "No degrado e malamovida" - Ci sono migliaia di persone che non riescono a dormire, non posso accedere ai passai carrai, faticano a essere raggiunti dalle ambulanze. I senatori che hanno firmato dovrebbero provare cosa significa: questa liberalizzazione selvaggia dei plateatici per accontentare le lobbies dell'alcol non tiene conto della salute pubblica, favorisce spaccio e assembramenti in un momento tanto delicato per l'ordine pubblico e deturpa i centri storici, danneggiando i residenti.

Abbiamo scritto ai deputati, ai presidenti di Camera e Senato, al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora ci rivolgeremo al presidente Sergio Mattarella». Per Coniglio qui a pagare sarà soprattutto Venezia. «Strutture sul suolo pubblico come coperture nei giardini o all'esterno dei locali servono a permettere agli esercizi di lavorare anche d'inverno. Di questo me ne rendo conto - argomenta l'assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga - e dobbiamo fare i conti con un centro storico che va protetto: per questo, in vista dell'emendamento dehors che mi aspettavo, abbiamo iniziato a lavorare con la Soprintendenza su regole per strutture decorose e tutte uguali». Da questo punto di vista, spiega Costalonga, potrebbe essere perfino più agevole far rispettare misure stabilite, che non possono essere superate. «La polizia locale continuerà i suoi controlli, anche sulla movida molesta - spiega l'assessore - e riguardo all'ordinanza sindacale per le chiusure anticipate, terminata a fine settembre, pensiamo al coinvolgimento del Consiglio comunale per un eventuale regolamento che vada oltre i due mesi, magari non necessariamente per tutto l'anno. Stiamo lavorando per questo - conclude - La città è viva e deve continuare a esserlo, nell'equilibrio degli interessi delle attività, delle prerogative di chi vuole divertirsi e nel rispetto della quiete e del riposo dei residenti».