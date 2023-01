Nel Comune di Venezia oltre 70 appuntamenti per ricordare le vittime della Shoah | VIDEO

Presentazione di libri, film, laboratori didattici, incontri, conferenze, spettacoli e visite guidate. Sono oltre 70 gli appuntamenti cittadini organizzati dal Comune di Venezia insieme ad enti e associazioni per il Giorno della Memoria. Iniziative, anche di carattere didattico, volte a ricordare le vittime della persecuzione e dello sterminio nazifascista. Il ricco programma è stato illustrato stamani a Ca' Loredan alla presenza della la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, del rabbino capo di Venezia Alberto Sermoneta, della direttrice dell'ufficio di Venezia del Consiglio d'Europa Luisella Pavan Woolfe e del vicepresidente della Comunità ebraica veneziana Paolo Navarro Dina.

La cerimonia cittadina per il Giorno della Memoria si svolgerà il 22 gennaio alle 11 al Teatro La Fenice, con la presenza del sindaco Luigi Brugnaro, del presidente della Comunità ebraica di Venezia Dario Calimani e del sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice Fortunato Ortombina. A seguire si terrà il "Concerto per la Memoria" di Pina Napolitano. Un concerto per pianoforte solo con musiche di Arnold Schoenberg. Ingresso gratuito su prenotazione .

Gli oltre 70 eventi organizzati, che si terranno in maniera diffusa sul territorio sino al 23 febbraio, sono quasi tutti a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Si possono consultare nel programma generale, realizzato a cura del Servizio Produzioni culturali e rapporti con le università del Comune. Quest'anno saranno depositate 24 pietre d'inciampo in memoria dei cittadini veneziani deportati nei campi di sterminio nazisti, tra loro anche la vittima veneziana più giovane della Shoah, di 2 mesi d'età, appartenente alla famiglia Nacamulli. La deposizione avverà martedì 17 gennaio in due momenti: alle 10.45 in Campiello del Teatro (San Marco) e alle 14.45 in Corte Morosina (Cannaregio). Le pietre saranno posate davanti all'ultima dimora conosciuta dei veneziani deportati nei campi di sterminio. Nell'itinerario pomeridiano prevista la presenza di Gunter Demnig, l’artista tedesco ideatore delle ormai famose Stolpersteine, il quale dal 1992 gira l’Europa per posare le pietre in ricordo di tutte le vittime del nazismo compresi Rom e i Sinti, gli omosessuali e i politici, i disabili fisici e mentali.