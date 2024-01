Apre la piattaforma online del contributo di accesso a Venezia

Aprirà nella giornata di oggi, 16 gennaio 2024, il portale per la prenotazione della visita a Venezia con contributo di accesso sul sito https://cda.ve.it. Il portale permette di prenotare l’ingresso e, per le categorie previste, pagare i 5 euro a persona, da versare prima dell’arrivo in città. L'accesso con pagamento sarà operativo in 29 giornate tra aprile e luglio 2024, nella fascia oraria 8.30-16: dal 25 al 30 aprile, dal primo al 5 maggio, quindi tutti i sabati e le domeniche fino al 13-14 luglio, con esclusione del fine settimana della Festa della Repubblica (1-2 giugno).

La spesa è a carico dei turisti giornalieri residenti fuori dal Veneto. Sono dispensati dal pagamento (oltre a residenti, studenti e lavoratori pendolari) i turisti che pernottano in alberghi, affittacamere e B&B della città, che pagano già la tassa di soggiorno. Per dimostrare di avere prenotato e pagato l’accesso, così come di essere esclusi o esenti dal pagamento, bisognerà esibire l’apposito voucher contenente il Qr-code. Riepilogando, i casi possibili si possono suddividere in questo modo:

i residenti e i nati nel comune di Venezia non devono fare nulla: in caso di controlli sarà sufficiente esibire un documento di identità

tutte le altre categorie non tenute al pagamento ("esclusi" ed esenti") devono ottenere il proprio Qr-code gratuito tramite portale

i turisti giornalieri tenuti al pagamento del ticket devono ottenere il proprio Qr-code a pagamento tramite portale

Chi è "escluso"

La categoria degli utenti esclusi dal pagamento include: residenti e nati nel comune di Venezia, lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari, studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città antica o nelle isole minori, soggetti e componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’Imu nel Comune di Venezia.

Chi è "esente"

Sono esentati dal pagamento: tutti coloro che soggiornano in strutture ricettive nel territorio comunale (turisti pernottanti), residenti del Veneto, bambini fino ai 14 anni di età, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, il coniuge; il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo di accesso, e una serie ulteriore di esenzioni previste nel regolamento.

Obiettivo della sperimentazione, in base alle intenzioni dell'amministrazione comunale, è scoraggiare il turismo "mordi e fuggi" in determinate giornate dell'anno in cui l'affluenza di visitatori è particolarmente alta. Non è prevista, per il 2024, una soglia di presenze oltre la quale applicare una maggiorazione del contributo. Il ticket sarà applicato solo alla città antica e non alle isole minori (Lido, Murano, Burano, Torcello, Sant’Erasmo, Mazzorbo, eccetera). Inoltre il Contributo non è dovuto da chi transita a piazzale Roma, Tronchetto o stazione Marittima, senza accedere alla città vera e propria.