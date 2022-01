Attivata all'ospedale di Mirano un'area Covid con trenta posti letto

Crescono i contagi e cresce il numero dei pazienti ricoverati. Se è vero che il bollettino di oggi di Azienda Zero restituisce un aumento contenuto rispetto ai giorni scorsi, dovuto con ogni probabilità ad una ridotta operatività del monitoraggio nel fine settimana, la pressione continua a farsi sentire. Guardando al solo territorio di competenza di Ulss 3, sono 188 le persone che occupano un posto letto in ospedale, 110 delle quali non vaccinate e solo 21 con terza dose; di queste, 24 sono in terapia intensiva, 19 non vaccinate e nessuna con terza dose. Per far fronte ad una situazione sempre più delicata, l'azienda sanitaria ha attivato all'ospedale di Mirano un'area dedicata al Covid - fino a questo momento l'unico a non averne una - per un totale di circa trenta posti letto.

Intanto prosegue la campagna vaccinale e continuano ad essere somministrate anche prime dosi ad adulti, molti dei quali over 50 che necessitano di regolarizzare la propria posizione e disporre di Super green pass per poter continuare a lavorare. Sono state 350 solo ieri, su un totale di 4.633 comprensive di quelle riservate ai bambini e delle seconde e terze dosi. «La richiesta di prime dosi da parte di queste fasce d'età - spiegano dall'azienda - è sensibile e costante, ma possiamo per ora gestirla con l'attuale programmazione».

Non si ferma nemmeno la macchina dei tamponi, con una pressione sempre sensibile, per quanto non paragonabile a quelle dei giorni scorsi. Continua ad essere molto alta la percentuale di chi si presenta ai 'drive through' senza prenotazione, rallentando chi è regolarmente in possesso di appuntamento. Solo ieri, dei 2.585 test effettuati "a bordo auto" (su un totale di 5.335), 1280 - e quindi la metà - non erano prenotati.