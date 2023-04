Inaugurata la nuova area fitness al parco Ca' Bianca del Lido

Al parco Ca' Bianca del Lido di Venezia è attiva una nuova area fitness per l'attività fisica all'aperto. L'opera rientra nel progetto promosso dall'assessorato allo sport nel 2021, che nello stesso anno ha visto l'apertura di una palestra all'aperto al parco Albanese di Mestre. Si tratta di una struttura dotata di attrezzature professionali con pavimentazione antitrauma, a disposizione della cittadinanza.

Al taglio del nastro, nella giornata di mercoledì 5 aprile, era presente il vicesindaco con delega allo sport Andrea Tomaello, che ha illustrato i dettagli del progetto: «Abbiamo avviato questo progetto due anni fa, al parco Albanese, con la realizzazione della prima palestra inclusiva all'aperto e che presto sarà seguita da diverse altre strutture posizionate in varie parti del comune, tra cui Catene e Sant'Elena, già pronte e che saranno aperte entro qualche settimana. L'obiettivo è quello di animare i parchi della nostra città, sfruttando l'opportunità per incentivare i cittadini a svolgere attività sportiva all'aperto».

Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere delegato alle isole Alessandro Scarpa Marta, il consigliere comunale Nicola Gervasutti, il presidente della Municipalità di Lido-Pellestrina Emilio Guberti e il direttore della Direzione sviluppo, promozione della città e tutela del verde pubblico, Marco Mastroianni. Con loro anche il delegato provinciale del Coni, Massimo Zanotto, la presidente della Pro Loco del Lido Barbara Pitteri e rappresentanti di varie associazioni sportive.

L'area fitness del Lido e quelle che saranno inaugurate nei prossimi giorni a Catene e Sant'Elena sono finanziate interamente con i fondi React EU per un investimento complessivo di circa 105mila euro, con l'obiettivo di promuovere lo sport all'aperto in sicurezza. Le attrezzature e i percorsi sono dedicati alle diverse esigenze, con particolare attenzione a soggetti fragili, come anziani e portatori di handicap.