Tre nuove aree umide contro l'inquinamento delle acque e il rischio alluvioni

Dopo due anni di lavori il consorzio Acque risorgive ha presentato oggi, venerdì 24 settembre, la conclusione di un importante progetto di riqualificazione ambientale che ha interessato i territori di Scorzè, Mogliano Veneto e Venezia. Si tratta, in sostanza, della realizzazione di tre aree umide con una doppia valenza: riduzione degli inquinanti presenti nell’acqua (azoto e fosforo, che poi si riversano in laguna) e riduzione del rischio di allagamenti grazie alle ampie vasche di contenimento e di un nuovo canale, opere che permettono lo "sfogo" dei corsi d'acqua in caso di piogge intense.

I lavori

Il progetto, costato circa 6 milioni di euro finanziati dalla Regione con fondi europei, interessa i collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù. Durante la presentazione dei lavori, alla presenza di sindaci e amministratori dei Comuni interessati (Nais Marcon per Scorzè, Francesca Zaccariotto per Venezia, Davide Bortolato per Mogliano Veneto, Luca Durighetto per Zero Branco e Andrea Saccarola per Martellago), il presidente e il direttore di Acque risorgive, Francesco Cazzaro e Carlo Bendoricchio, hanno spiegato nel dettaglio gli interventi realizzati.

A partire, appunto, dalla creazione di tre nuove aree umide di grande valenza ambientale nonché di elevato beneficio per la riduzione del rischio nelle fasi di piena: le tre vasche (una di 1,6 ettari, la seconda di 5,3 ettari e la terza di 2,3 ettari) hanno un volume complessivo di invaso pari a 150 mila metri cubi d’acqua. I lavori hanno anche permesso di realizzare un nuovo by-pass per il collettore Peseggiana attraverso la costruzione di un nuovo canale, in parte tombato e in parte a cielo aperto; nonché la sistemazione dello stesso collettore, con ampliamenti della sezione idraulica sul lato campagna lungo via Marignaga e la sistemazione idraulica del collettore Tarù nel tratto a monte di via Chiesa a Gardigiano e via Ghetto, al confine con i comuni di Venezia e Mogliano Veneto. È stato infine realizzato circa 1 km e mezzo di fasce tampone con la messa a dimora di 11.450 piante. Si calcola che questi interventi permetteranno di sottrarre circa 1,13 tonnellate di azoto attraverso la fitodepurazione.

Nuove aree naturali

Non solo: mano a mano che la vegetazione crescerà queste aree costituiranno nuovi "polmoni verdi" per il territorio, ospitando flora e fauna che ne aumenteranno la biodiversità ed il pregio naturalistico. Il tutto a disposizione della comunità. «Oggi - ha detto il presidente Cazzaro - consegniamo un altro intervento importante nell’ottica di mettere più al riparo il nostro territorio dal rischio idraulico, un obiettivo che a causa dei mutamenti climatici è diventato prioritario». Concetto ribadito dalla sindaca di Scorzè, Nais Marcon: «Il progetto fa parte di una strategia di salvaguardia dell'ambiente. Il clima cambia, le precipitazioni si fanno più intense e il territorio ha bisogno di aiuto: qui c'è un'area a tale scopo, un enorme bacino che raccoglie l'acqua piovana ed evita che arrivi ai centri abitati».