Armi in mano a un marito violento: il Commissariato ne dispone il ritiro

Armi regolari nelle mani di persone con precedenti: il Commissariato di polizia di Jesolo per motivi di sicurezza ha disposto nei giorni scorsi due ritiri. I provvedimenti, a scopo preventivo, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone in quanto era stata constatata la potenziale capacità di abuso delle stesse. In un caso la misura si è resa necessaria come conseguenza dell’Ammonimento che il questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, aveva disposto per un quarantacinquenne jesolano nel mirino delle forze dell'ordine per violenza domestica nei confronti della moglie.

L’uomo, da tempo manteneva un comportamento violento e aggressivo nei confronti della donna sfociato, negli ultimi mesi dello scorso anno, in un episodio di più accentuata violenza che aveva costretto la vittima a ricorrere alle cure del Pronto soccorso. A seguito della segnalazione trasmessa dall’autorità sanitaria alla polizia, gli investigatori del Commissariato di Jesolo guidati dal comandante Claudio Di Paola, avevano contattato la vittima ricevendo le sue confidenze. In considerazione della delicata situazione familiare e avendo constatato un potenziale pericolo di abuso delle armi detenute dal marito (facilmente accessibili) gli agenti hanno provveduto al ritiro delle armi e delle munizioni seppur regolarmente possedute.

Durante la scorsa settimana il Commissariato jesolano ha ritirato altre armi da fuoco, regolarmente denunciate e possedute da un sessantaquattrenne di Jesolo, in quanto l'uomo privo di patente era stato trovato in stato di ebbrezza alcolica alla guida di un veicolo. Dopo i controlli, gli agenti hanno verificato che in passato all’uomo era già stata ritirata e revocata la patente per mancanza dei requisiti in un episodio analogo. Poiché nel comportamento dell’uomo è stata riscontrata la possibilità che potesse trovarsi in condizioni di alterazione anche maneggiando un’arma, venendo meno la “buona condotta” indispensabile per il mantenimento dell’autorizzazione, i poliziotti gliele hanno ritirate. Il prefetto di Venezia Darco Pellos, successivamente, ha anche disposto il divieto di tenere armi, materiale esplodente e munizioni, di cui era stato revocato l'utilizzo, imponendo l’obbligo di cedere tutto quanto a terzi.