Chioggia, arrestato un giovane trovato con armi da sparo

Diverse armi, tra le quali un Kalashnikov, sono state trovate nella disponibilità di un giovane di circa 30 anni residente nel comune di Chioggia. I carabinieri, incaricati dalla procura, hanno effettuato la perquisizione nella giornata del 15 marzo e scoperto così il suo piccolo arsenale, che includeva non solo quattro armi da sparo ma anche varie parti di armi e tre bastoni animati: attrezzi che nascondono all'interno una lama di spada, la cui detenzione è legittima solo se denunciata alle autorità.

Nel dettaglio, oltre all'arma da guerra, l'uomo possedeva un revolver "a spillo" con annesso munizionamento, un revolver Colt e un fucile. Una delle armi, come reso noto dagli investigatori, era stata modificata per poterla nascondere più facilmente nel trasporto e anche più offensiva nell’eventuale uso.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro dai carabinieri e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti. Le indagini dovranno verificare se le armi siano state impiegate in passato per fatti illeciti, o se il giovane intendesse farne uso in un momento futuro. Un'altra possibilità è che fosse un "semplice" collezionista abusivo, anche perché, da quanto risulta, sarebbe finora incensurato.

Al termine delle operazioni è finito in manette per il reato di porto abusivo d'armi, con successiva convalida dell'arresto: il giudice ha disposto la sua liberazione e la misura dell’obbligo di firma.