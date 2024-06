Armi verso Israele: dubbi su 4 navi in transito a Porto Marghera

Potere al Popolo Veneto - sezione locale del partito afferente alla sinistra extraparlamentare - e l'Unione Sindacale di Base - Usb comunicano di aver inoltrato oggi 18 maggio alle autorità competenti (Capitaneria di porto, Autorità portuale, Prefettura di Venezia) quattro richieste di accesso agli atti, per conoscere il contenuto di altrettante navi in attesa a Porto Marghera dal 19 giugno fino alla fine del mese. Le quattro navi in questione (Asiatic King, Louise Borchard, Zim Australia, Msc Caitilin) sono tutte autorizzate al trasporto di merci pericolose tra cui materiale bellico, e, secondo quanto riscontrato dagli attivisti nei documenti disponibili, sono dirette ai porti israeliani di Haifa e Ashdod, seguendo una rotta che hanno compiuto più volte negli ultimi mesi.

Già tra il 25 e il 29 maggio, ricordano le due organizzazioni, ha fatto sosta a Porto Marghera anche la nave Borkum, segnalata dalle reti antimilitariste spagnole come carica di razzi ed esplosivi diretti verso Israele. In quell'occasione era stata indetta una manifestazione insieme ai Giovani Palestinesi del Veneto e il Comitato Permanente contro il razzismo e le guerre: allora era stato chiarito dalle autorità che la nave fosse diretta in Spagna. «Eppure oggi scopriamo che sta effettivamente viaggiando in direzione del porto di Umm Qasr in Iraq, da dove è molto facile a quel punto raggiungere il territorio controllato da Israele - spiegano gli attivisti - Non è possibile continuare con tanta opacità», soprattutto alla luce del fatto che i dati svelati dall'Agenzia delle Dogane, e confermati dal Ministero della Difesa, hanno chiarito che la vendita di armi verso Israele sia proseguita in questi mesi. Fatto quest'ultimo conforme alle norme, in quanto, non essendo la Palestina uno stato riconosciuto dal Governo italiano, Israele per gli Affari Esteri italiani non è un paese in guerra.

«Venezia, come gli altri porti italiani, non deve essere usata come scalo logistico per le armi verso Israele, nemmeno in transito» dichiara Alessia Panio di Potere al Popolo Veneto, che nota come Gaza sia ora uno scenario in cui le violazioni dei diritti umani sono evidenti e documentate, riconosciute anche dall’Onu. «Abbiamo quindi chiesto alle autorità competenti di effettuare verifiche approfondite sulle navi segnalate - prosegue Panio - perché è necessario sapere se queste stanno trasportando effettivamente armi e materiale bellico verso Israele». Gli attivisti prometttono che oltre all’accesso agli atti saranno messe in campo altre forme di mobilitazione, «come ci chiedono a gran voce gli stessi palestinesi che già dal 14 giugno hanno lanciato una campagna per il boicottaggio dei colossi della logistica che sono coinvolti in questa guerra contro Gaza».