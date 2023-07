Un lungo curriculum di furti in appartamento, arrestata e portata in carcere

In passato è stata indagata a più riprese per furto aggravato e con strappo. A ciò si aggiunge un lungo curriculum di furti in appartamento. Gli agenti della squadra mobile di Venezia, nei giorni scorsi, hanno rintracciato a Mestre una giovane delinquente, già condannata per reati contro il patrimonio, sulla quale pendeva una condanna a oltre 5 anni di reclusione.

Martedì sera, al termine di una meticolosa attività di indagine, i poliziotti sono risaliti alla posizione della donna. Dopo i necessari accertamenti del caso, è stata arrestata e portata nel carcere lagunare per scontare la pena.