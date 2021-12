Bancarotta fraudolenta per un milione di euro, arrestato amministratore di una società fallita

Ha portato l'azienda al fallimento, distraendo beni per un milione di euro, tra cui oltre 70mila litri di gasolio non pagati ai fornitori. Per questo la guardia di finanza, su disposizion del Gip di Venezia, ha arrestato un amministratore occulto, veneziano, indagato per il fallimento di una società con sede in provincia e operante nel settore dei prodotti per l'illuminazione.

L'inchiesta, condotta dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria, ha consentito di ricostruire le vicende della società a partire dal 2017. In particolare, l'uomo avrebbe compiuto reati di bancarotta semplice e fraudolenta (sia documentale che patrimoniale), avvalendosi anche della collaborazione di due prestanome che si sono succeduti nella formale rappresentanza legale della società e che sono stati denunciati. I finanzieri nelle scorse ore hanno accompagnato l'uomo in carcere e hanno perquisito le sedi di due società a lui riconducibili, tra cui quella fallita.