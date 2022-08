Arrestato un ladro seriale di biciclette

Era già stato denunciato per il furto di una bicicletta avvenuto il 10 maggio scorso. Gli agenti della polizia locale di San Donà hanno arrestato un ladro seriale di 36 anni, residente a Musile. È stato individuato come autore di altri furti di biciclette commessi nei giorni scorsi presso le piscine di San Donà, in Via Vittorio Veneto. Nella giornata di ieri, il 36enne è stato intercettato in Piazza IV Novembre mentre pedalava su una due ruote, una Bottecchia.

Gli operatori della polizia locale hanno deciso di fermarlo, scoprendo che quella bici era stata rubata pochi istanti prima dall'area dietro il municipio. Gli sono stati sequestrati una tenaglia/tronchese e una catena da bicicletta con filo d’acciaio tranciato, che è risultata essere quella con cui il proprietario aveva assicurato la due ruote rubata. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari in attesa dell’udienza fissata per il 31 ottobre.