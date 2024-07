Ladro seriale arrestato per l'ennesima volta

Già noto per le sue numerose razzie, un ladro seriale di nazionalità italiana è stato arrestato per l'ennesima volta dalla polizia pochi giorni fa. L'episodio risale alla notte del 2 luglio, quando sono scattati gli allarmi in due esercizi commerciali nella zona di Malcontenta, un bar e la biglietteria di un parcheggio. Le volanti arrivate in zona hanno intercettato il presunto ladro mentre cercava di allontanarsi in sella a una bicicletta. Lui a quel punto avrebbe abbandonato tutto a terra - refurtiva e bici - per continuare la fuga a piedi in via dell'Elettronica. Si sarebbe poi gettato in un canale, subito raggiunto dai poliziotti che si sono a loro volta calati in acqua per riuscire a bloccarlo.

La refurtiva, consistente in denaro e vari pacchetti di sigarette, è stata recuperata e restituita ai proprietari, mentre l’uomo è stato accompagnato in centrale e trattenuto nelle camere di sicurezza della questura. Il processo per direttissima ne ha convalidato l'arresto e disposto la misura dell’obbligo di dimora a Marghera.

Il provvedimento giudiziario anche stavolta rischia di non fermare le incursioni del ladro, che avrebbe compiuto tantissimi altri furti in passato e per questo è stato più volte in carcere. Solo nel 2024, riepiloga la questura, ne avrebbe messi a segno una decina ai danni di bar, ristoranti, pizzerie, ditte commerciali e anche food truck, sia sulla terraferma sia a Venezia. In vari casi è stato arrestato e sempre rilasciato.

La questura ha cercato di metterci una pezza con delle misure preventive. Nel mese di aprile la Divisione anticrimine ha sottoposto l'uomo alla sorveglianza speciale per 2 anni, con l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle ore 20 alle 7 del mattino. Lui però ha violato il provvedimento, è uscito di casa durante la notte ed è stato arrestato il 26 giugno, assieme ad una complice, perché sospettato di essere entrato a rubare in una sede dell'azienda sanitaria Ulss 3 a Marghera. In quel caso il processo per direttissima ha portato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.