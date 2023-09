Rompe la finestra con un mattone, residente lo mette in fuga: arrestato topo d'appartamento

Ha cercato di introdursi all'interno di un'abitazione di Mestre, rompendo una finestra al piano terra con un mattone in laterizio. Il malvivente, un 25enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, è stato arrestato la scorsa notte dalle volanti della polizia.

A segnalare il tentativo di furto è stato un residente, che in attesa dell'arrivo degli agenti ha cercato di bloccare l'uomo, inducendolo a scappare. Il tentativo di fuga si è rivelato vano, poiché il ladro è rimasto intrappolato tra i muri di confine della proprietà fino all'arrivo sul posto della polizia.

Al termine degli accertamenti di rito, il giovane topo d'appartamento è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura. Questa mattina, nel corso del processo per direttissima, il giudice ne ha convalidato l'arresto. A seguito di patteggiamento, è stato condannato a un anno e un mese di reclusione, con sospensione condizionale della pena. Il questore di Venezia, nel frattempo, ha disposto il foglia di via per l'uomo, che gli vieta di fare ritorno nel Comune di Venezia per i prossimi 3 anni.