Arrestato il rapinatore in monopattino del bar Tivoli

I carabinieri della Radiomobile di Mestre l'hanno trovato. Ora si trova in carcere l'uomo dalla parlata napoletana, sui 45 anni, che sabato 13 aprile è entrato come una furia al bar Tivoli all'incrocio tra via Mestrina e Corso del Popolo, ha puntato un coltello in faccia al titolare, un cinese della stessa età, per farsi consegnare il cassetto del registratore con i soldi.

Il gestore, anziché obbedire, avrebbe reagito rimediando un taglio sopra l'occhio, botte e traumi senza riuscire ad evitare di essere rapinato, visto che il violento si era allontanato saltando sopra un monopattino e dileguandosi. Inutile il tentativo di bloccarlo messo in atto da un altro commerciante che si trovava lì e l'aveva rincorso, perdendolo poi di vista. Sul posto, oltre al Suem per curare il cinese ferito, erano arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della Radiomobile. Il titolare, messo sotto ossigeno, in stato di choc per le percosse e il sangue a terra all'interno e fuori dal bar, era stato trasferito all'ospedale dell'Angelo.

Il rapinatore, volto noto in zona, aveva già tentato il colpo al Tivoli neanche un mese prima, riuscendo a portarsi via qualcosa senza essere bloccato e neppure denunciato dal cinese, che aveva deciso di lasciar perdere. Libero di andare e venire il malvivente si era allora ripresentato, fuori di sé, forse in preda a un'astinenza da sostanze e ha agito con una violenza ancora più fuori controllo della volta prima.