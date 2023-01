Arrestato la notte di Capodanno con 17 dosi di cocaina

Spacciatore 32enne arrestato la notte di Capodanno. Mentre la maggior parte della gente brindava e festeggiava salutando l'arrivo del 2023, gli agenti della polizia locale di turno hanno sorpreso un albanese a spacciare a Marghera.

Aveva con sé 17 dosi di cocaina che stava cercando di piazzare per strada, e una volta individuato, dal momento che non collaborava, è stato portato al pronto soccorso dell'Angelo per essere sottoposto a radiografia nel sospetto che avesse ingerito altri ovuli di droga. Risultato negativo alla presenza di dosi nel corpo, è stato trattenuto dalle forze dell'ordine e lunedì mattina portato davanti al giudice che ha convalidato l'arresto.